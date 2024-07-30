Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de motorlu araç alım satım sektörünün geliştiğini ve halka hizmet verdiğini söyledi.

Motorlu araç alım satım sektörünün bir düzen içerisinde çalışması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede taşıt sayısının nüfusa ve ihtiyaca göre artarken yolların ve özellikle çevre yollarının düzenlenmesi için de çalışmaların yapılmakta olduğunu kaydetti.