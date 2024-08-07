Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Tatar, elde edilen başarının gençlere ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gururun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen “Buse Savaşkan’ın final müsabakasını izleme etkinliğine” de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Buse Savaşkan’ın Türkiye Milli Takımı’nda yer alıp, ambargolara rağmen Olimpiyatlarda Kıbrıs Türkü’nü temsil etmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Savaşkan’ın elemelerdeki mücadelesini büyük bir gururla izlediği belirten Tatar, şahsı ve halkı adına Buse Savaşkan’ı, antrenörünü, ailesini ve destekçilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

-Savaşkan

Buse Savaşkan ise, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, duyduğu gururu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni orada temsil etmenin, yeni nesillere bu başarıları aktarmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Savaşkan, kendini destekleyen tüm ekibine de teşekkürlerini sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.