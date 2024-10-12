): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta yapılacak üçlü yemek öncesi istişarelerde bulunmak üzere eski Özel Temsilci Ergün Olgun, Osman Ertuğ ve UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, New York temasları ile ilgili katılımcılara bilgi veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürütülen proaktif siyasetle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Özel Temsilci Güneş Onar, Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Müzakere Heyeti Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ile Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.