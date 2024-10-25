Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler’i kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Tatar, kutlama mesajında Öztürkler’in görevi süresinde, Cumhuriyet Meclisi’nin birlik ve beraberlik içerisinde, halkın, ülkenin ve ulusal dâvanın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin ve egemenliğinin temeli ve abidesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı’na seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri en içten duygularımla kutlarım.” ifadelerini kullandı.