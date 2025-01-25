Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, Polis Teşkilatının hademelere yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenliği için hademeleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminerin önemine dikkat çekti.

Gelişen teknoloji ile geçmişe göre daha güçlü bir şekilde, madde bağımlılığı ile mücadelede yola devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla eğitim ve diğer konularda yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların güvenliğini sağlamak için kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, alınacak tedbirlerle olası istenmeyen olayların önüne geçilebileceğini kaydetti.