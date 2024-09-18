Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nı izledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2024 Tatbikatı'nın icrasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan tatbikatın planlamasında, sevk ve idare edilmesinde emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü başta olmak üzere Mehmetçik ve Mücahitleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikata katılanlara teşekkür plaketi takdim etti.

- Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan paylaşım

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.