Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları ile ilgili siyasi partileri bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanlığında saat 14.30'da başlayan siyasi partileri bilgilendirme toplantısında, ilk olarak Meclis'te yer alan partilerle başladı.

Toplantıya, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun ardından da saat 16.00’da Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 16.30’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile görüşecek.