Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yapılacak olan TEKNOFEST 2025 hazırlıkları dolayısıyla KKTC’de bulunan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC TEKNOFEST 2025 hazırlıkları ile ilgili bilgi alarak, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, kendisine yaptığı ziyarette önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST’in ülkede yapılması önerisini dile getirmesi üzerine TEKNOFEST 2025’in KKTC’de yapılması ile ilgili çalışmaların başladığını belirtti ve bu çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bayraktar’a bir kez daha teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST ekibine de çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC’nin bir üniversite adası olduğunu ve iklim koşulları da göz önünde bulundurularak organizasyonun tarihlerin şekilleneceğini düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu organizasyon KKTC’nin ekonomik yapısına ve verdiğimiz mücadeleye önemli bir katkı koyacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu projenin büyüklüğüne ve önemine vurgu yaparak tüm ekibe bir kez daha teşekkür etti.

“Bizim şiarımız Anavatan ve Yavruvatan’ın Mavi Vatan’da birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebilmesidir.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin statüsünün her geçen gün yaşanan gelişmelerle artmakta olduğunu sözlerine ekledi