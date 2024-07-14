Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlenmesini kınadı.

Tatar, yaptığı açıklamada, “ABD eski Başkanı, yapılacak Başkanlık seçiminin adayı Sayın Donald Trump’a Pensilvanya’da bir mitingde konuşurken suikast girişiminde bulunulmasını şiddetle kınıyor, suikasti hafif yaralanma ile atlatan Sayın Trump ile ABD halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

“Hangi nedenle yapılırsa yapılsın şiddet, suikast asla kabul edilemez. İnsanlık için en önemli tehlikelerden biri olan şiddet ve terörden kurtulmak için hep birlikte çalışılmalı, teröre , şiddete başvuranlara birlikte tavır takınılmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanıyorum ki ABD demokrasisi bu yarayı kısa sürede saracak ve ABD Başkanlık seçimleri demokratik bir ortamda , her türlü saldırı ve şaibenin etkisinden uzaksa gerçekleştirilecektir.” İfadelerini kullandı.