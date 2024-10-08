Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki programını yarıda keserek, yurda döndü.
Tatar, saat 18.20’de Ercan Havalimanı’na geldi.
Tatar, Ankara'da katıldığı konferansta, Meclis'teki başkanlık seçiminde yaşanan sorun üzerine ilk uçakla yurda döneceğini açıklamıştı.
Üstel: “Masum sivillerin hayatlarının altüst edildiği, temel insan haklarının çiğnendiği bu işgal son bulmalıdır”
Tatar, Samsun ve Trabzon'daki programlarına katılamayacağını, Meclis'in toplanabilmesi için geri döneceğini kaydetmişti.
Editör: Kıbrıs Genç Tv