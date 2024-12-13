Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önceki gün Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses ile Alternatif Gündem programına konuk olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar yeni geçiş kapılarının açılmasından cumhurbaşkanlığı seçimine kadar önemli konularda açıklamalarda bulunmuştu.

Tatar’ın en çok ses getiren değerlendirmeleri ise mülkiyet konusunda oldu. Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki söylemleri Rum Alpha televizyonunda da geniş yer buldu.

Rum enformasyona dairesinin Cumhurbaşkanının söylemlerini Rumcaya çevirmesi üzerine Alpha TV bunu bültenine taşıdı ve Tatar’ın, Rum tarafının amacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini çökertmek olduğunu söylemesini öne çıkardı. Alpha ayrıca Cumhurbaşkanı Tatarın Güneyde tutuklu bulunan Simon Aykut ile ilgili değerlendirmesine de yer verdi.