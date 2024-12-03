Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde “1. Engelli Hakları Çalıştayı Eylem Planı Lansmanı” gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen Lansman’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serin, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Lansman’ın gerçekleşmesine katkı koyan paydaşlar ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da Engelli Hakları Çalıştayı Ulusal Eylem Planı raporunu sundu.

Etkinlik anı fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin engellerine rağmen engellerin aşılması için yapılan mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Sadece engelliler gününde değil 365 gün sorunların aşılması için çalışanların sürmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, hükümetlerin her zaman bu konulara hassasiyet gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda varlığını sürdürmek için çok engelleri aştığına dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadele sırasında yaşadıkları acıları da anlattı.

-Sibel Tatar

Engelli Hakları Çalıştay Raporu Lansmanı’na katılanlara teşekkür eden Sibel Tatar, “Öncelikle ülkemiz ve ülkemizde yaşayan engelli bireyler ve engelli aileleri için çok önemli olan bu konuya, duyarlılık gösterip geldiğiniz, bilhassa basında bu önemli konunun sesi olacağınız için basındaki arkadaşlara ve sorumluluk zincirinde üzerine düşecek vazifeleri olan ilgili kurum temsilcilerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün farkındalık günü olduğunu düşündüğünü dile getiren Sibel Tatar, engelli kadınlar ve engelli anneleri ile yaptıkları görüşmede sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Eylem Planında en önemli konunun “Ötekileştirme” olduğunu dile getiren Sibel Tatar, engelli çocukların özellikle okullarda ötekileştirildiğini söyledi ve yaşanan bir olayı örnek olarak anlattı.

Diğer bir önemli konunun da “Erişebilirlik ve Sürdürebilirlik” olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, engelli bireylerin düşünülmeyerek yapılan binaların engelli bireylere yaşattığı sıkıntıları anlattı.

Bu konuda ülkedeki yasal mevzuat durumunun gözden geçirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Sibel Tatar, engelli bireylerin almakta oldukları nakdi yardımlar ve bakım koşullarının düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Anne babayı kaybeden yardıma muhtaç bir bireyin, anne veya babanın maaşının devamı ile desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Sibel Tatar, Yaşam Evi’nin yatılı kısmının da bir an önce hayata geçmesinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çatı altında Engelliler Komitesi ile bu sosyal problemi sadece bugün değil her zaman düşünüyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ulusal eylem planının hazırlanmasına katkı koyan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt‘a, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz‘e raporun editörü Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Çalıştay Koordinatörleri Profesör Dr. Gökmen Dağlı, Profesör Dr.Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altay’a teşekkürü bir borç bilirim.”

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de konuşmasında, ülkede birçok konuda çalıştay yapıldığını fakat çalıştaylardan çıkan sonucun eylem planlarının hayata geçirilmesinin esas olduğunu kaydetti.

Yapılan çalıştayda hazırlanan eylem planının çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, Sibel Tatar liderliğinde yapılan bu çalışmanın, “ben olmaktan çıkıp biz olmaya” dönüştürdüğünü belirtti.

Anavatan Türkiye’nin he zaman yanlarında olduğunu dile getiren Dinçyürek, doğru proje ve ihtiyaçlara Anavatan’ın her zaman olumlu karşılık verdiğini söyledi.

Zaman zaman bilgiye erişimde, deneyim ve finansmanda yaşanan eksikliklerde hep yanlarında Türkiye’yi bulduklarını dile getiren Dinçyürek, bu ve benzeri projelerin toplum için önemini vurguladı ve çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasına, “Hayat bir vesiledir” sözleriyle başladı.

Bakanlık görevine çalışma hayatından geldiğini ve sosyal hizmetler alanında çok bilgili olmadığını dile getiren Gardiyanoğlu, Bakanlık süresince yaptıkları projeleri ve çözülen sorunları anlattı.

-“Engelsiz Yaşan Evi’nin yatılı bölümü 2025 yılında açılacak”

Engelli çocukları olan ailelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Gardiyanoğlu, özellikle ailelerin vefatından sonra engelli çocukların durumunun ne olacağı konusunda yaşanan kaygıya son vermek adına Engelsiz Yaşam Evi’nin 2025 yılında yatılı bölümünün açılacağı müjdesini verdi.

25 yıldır hiç dokunulamayan Sosyal Hizmetler Yasası çalışmalarını tamamladıklarını ve Meclis’e gönderdiklerini dile getiren Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanındaki tüm tüzüklerin de tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na geldiğini söyledi ve “Önemli olan tesisi açmak değil idaresini yaptırmaktır. Bu da yasalarla olur.” ifadelerini kullandı.

Yaşlılığın da bir engel olduğu bilinciyle çalıştıklarına dikkat çeken Gardiyanoğlu, göreve başladığı tarihten bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Gardiyanoğlu, Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi binasını bitirdiklerini, Girne 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi binasının da tamamlandığını, Gazimağusa İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Down cafesinin de açılışının yapılacağını ve Demirhan Engelsiz Rehabilitasyon Merkezi’nin da tamiratının yapıldığını kaydetti.

2025 yılında engelli bireylerin katkılarının artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, ayrıca Yenierenköy bölgesinde 18 yaş üstü Rehabilitasyon ve Huzurevi Merkezi projesinin de tamamlanıp temellerinin atılacağını söyledi.

Özellikle ÖZEV’i ziyaretinde insan üstü çabayı gördüğünü dile getiren Gardiyanoğlu, ÖZEV’e bakıldığında gerçek anlamda bir rehabilitasyon merkezinin nasıl olacağının net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Gardiyanoğlu, çalıştayın gerçekleşmesine katkı koyan tüm paydaşları kutladı.

-Akdeniz

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de, 15 Aralık 2020 tarihinde kurulan komitede engellilerin sorunlarının çözümü yönünde irade koymayı amaçladıklarını kaydetti.

Engelli haklarını sivil toplum örgütleriyle buluşturarak çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Akdeniz, 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda 4 ana başlıkta eylem planı ortaya konduğunu belirtti.

Ülkede istenildiğinde her şeyin yapıldığını dile getiren Akdeniz, nitelikli engellilerin topluma ve işgücüne dahil edildiğinde başarılarının da görüldüğünü kaydetti.

Sibel Tatar’ın öncülüğünde atılan somut adımları anlatan Akdeniz, yapılan çalışmalarla sözden, eyleme geçildiğini belirtti.

Taleplerine anında cevap verildiğini dile getiren Akdeniz, kamuda yapılan çalışmalardan da örnekler verdi.

Akdeniz, Çalıştay’a katkı koyan herkese teşekkür etti.