Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen üst düzey toplantıda, Taşınmaz Mal Komisyonu faaliyetleri ve komisyonun etkin çalışması konusunda istişarelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Saadet Hüdaverdi, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarları Zerrin Kandemir, Semra Rana Sezai Gökmen, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Vechi, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Cumhurbaşkanlığı hukukçuları Sülen Karabacak, Vedia Zabitoğlu, Başbakanlık Hukukçusu Hamza Ruso, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun, TC Büyükelçiliği Hukukçusu Gülşah Durna Akay, TMK Hukukçusu Nahide Akyüzlü Aylanç katıldı.