Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında uyuşturucuyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar başkanlığında, artan uyuşturucu kullanımı ve erişebilirliği konusunda geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şu isimler katıldı:

“Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Polis Genel Müdürlüğü 2. Yardımcısı Kaan Resa Saçar, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof Dr Nedime Serakıncı, Cumhurbaşkanı Aile ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr Abidin Akbirgün, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Turgay Kırok, Cumhurbaşkanlığı Koruma Amiri Asım Başaranel, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Tremeşeli, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu eski Başkanı Hasan Karaokçu, Pembe Köşk Başhekimi Prof Dr Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Koordinatörü Reyfet Abdu”

Toplantıda, uyuşturucu kullanımı ile ilgili genel bilgiler paylaşıldı, artan uyuşturucu kullanımına karşı sürdürülecek mücadele ve belirlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Bireysel ve toplumsal olarak alınması gereken sorumluluk ve önlemlerin de ele alındığı toplantıda, toplantıyı düzenlediği ve paydaşları bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür edildi.