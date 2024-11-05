Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki toplantı 12.05'te başladı.

Oturum açılmadan önce CTP ve UBP arasında "8'inci ve 9'uncu oturum" ifadesiyle ilgili tartışma yaşandı.

Özdenefe, bu oturumun 8'inci oturum olduğunu, bunun tutanaklara geçmesini talep ederken, hükümete mensup milletvekilleri bunun 9'uncu oturum olduğunu, oturum bu şekilde açılacaksa Genel Kurul salonunu terk edeceğini belirtti.

Özdenefe, mutabakat üzerine açılışı, "CTP'ye göre 8'inci, UBP'ye göre 9'uncu oturumu açıyorum" şeklinde yaparak nisabı aldı.

Nisabın sağlanmasının ardından usulle ilgili UBP Başkan Vekili Sunat Atun söz aldı,

1 Ekim’deki törensel açılışın ardından Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılının ilk toplantısını 7 Ekim’de Meclis Başkanlık divanının seçimi gündemiyle yapmıştı.

Bu tarihten itibaren Cumhuriyet Meclisi’nde Ana Muhalefet ve hükümet arasında Meclis Başkanlığı tartışmaları sürüyor.

CTP, Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını, seçimin tamamlanması gerektiğini savunurken, hükümet de yasal olarak Meclis Başkanlığı seçiminin sonuçlandığını ve Resmi Gazetede ilan edildiğini belirterek Meclis Başkan Yardımcısı adayı göstermesi için CTP’ye süre vermişti.

CTP, Fazilet Özdenefe başkanlığında dün Genel Kurul oturumu açma girişiminde bulunmuş, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verildiği açıklanmış, hükümet ortakları ise bunun üzerine düzenlediği basın toplantısında CTP’yi Meclis’i “işgal etmekle” suçlayarak, bu oyuna ortak olmayacağını, Meclis’i çalıştıracağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yurt dışında olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Meclis Başkanı Ziya Öztürkler vekalet ediyor.