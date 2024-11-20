Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, “olası bir depremin riskleri ve alınması gereken tedbirlerin” konuşulduğu toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cavit Atalar, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü’nden Sevgi Karahan ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Hilmi Dindar katıldı.

Toplantıda, “fay hatları, deprem haritaları, zemin etüdü, mevcut binaların durumu, yeni yapılacak binalarla ilgili uygulanması gerekenler, yasal mevzuatlar, deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve denetim” konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, depremin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin belli olmadığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığında 2021 yılında deprem komitesinin kurulduğunu ve çalışmalara başlandığını söyledi.

Olası büyük bir depremde tüm adanın etkileneceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’a da deprem konusunda yürütülecek çalışmalarda işbirliği yapılması için teklifte bulunduğunu ancak kabul görmediğini vurguladı.

Ekonomik gelişme ve kalkınmadan yana olunduğunu, ancak gerekli çalışmalar yapılmadan yapılaşmanın riskleri bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, raporu yetkili makamlara iletilmek üzere deprem konusunda toplantı çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Tatar, uzmanlık alanları konusunda görüş ve önerilerde bulunan katılımcılar, deprem konusunda ilgili birçok paydaşın yer aldığı toplantının önemine dikkat çekti.