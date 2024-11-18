Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in istifasını "son derece önemli ve anlamlı" olarak değerlendirdi ve "Meclis, çalışır hale gelmeli" dedi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, meclisteki sorunun ya mecliste istişareyle ya da erken seçimle çözülebileceği belirtildi ve erken seçime başvurmadan istişareyle uzlaşı yolunun mutlaka denenmesi gerektiği vurgulandı.

"Ülkede çözüm bekleyen çok sayıda sorun olmasına karşın, tamamen anlamsız bir şekilde, bir buçuk aydır Meclis Başkanlık Divanı krizi yaşanıyor." denilen açıklamada DAÜ’de atılması gereken adımlar dahil bir çok alanda adım atılamadığı kaydedildi.

- “Meclis Başkan ve Meclis Başkan Yardımcısı, istişare ve uzlaşıyla eş zamanlı olarak seçilmeli”

Meclis Başkan ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın iktidar ve muhalefetin istişaresiyle ve ciddi bir çoğunlukla seçilmesinin beklendiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“5 tur seçim yapılmasının nedeni de budur. İstişare yapmak ve genel kabul gören bir uzlaşıya ulaşmak yerine, koşulları zorlamak, dayatma yapmak makul ve mantıklı bir yol değildir. Meclis Başkan Yardımcısını matematiksel olarak ana muhalefetin tek başına seçebilmesi mümkün değildir. Mutlaka hükümette yer alan parti milletvekillerinin de oy vermesi gerekmektedir. Öyle görünüyor ki, mevcut yapıda, sadece hükümeti oluşturan partilerin milletvekillerinin oyu ile Meclis Başkanı seçmek de mümkün değildir. Zaten böyle bir çaba içine girmek ne gerekli ne de doğrudur. Doğru olan Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün ruhuna uygun olarak Meclis Başkan ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın istişare ve uzlaşıyla eş zamanlı olarak seçilmesidir.”

- “Ülkenin krizlere değil, çözümlere ihtiyacı vardır”

Meclis Başkanlık Divanı krizi ile hükümet meselesinin birbirine karıştırılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nı seçmek hükümetin kendi içinde yaşadığı sorunu çözmez. Bu sorunu hükümeti oluşturan partiler temiz siyaset ilkelerine uygun olarak ayrıca çözmeyi başarabilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin krizlere değil, çözümlere ve iş yapanlara ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, aylarca koltuk kavgası verecek bir hükümete değil, iş yapabilecek bir hükümete ihtiyaç olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “Bu çerçevede, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin istişare çağrısı çözüm için önemli bir adımdır. Bu adımın sonrasında, Ziya Öztürklerin bu sabah atmış olduğu adım ise son derece önemli ve anlamlıdır.” denildi.