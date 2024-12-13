Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dayanışma Evi’nde, “Haklarımız, Geleceğimiz, Hemen Şimdi” başlıklı panel düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamada, 17 Aralık Salı günü 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek panelde, kadınların insan haklarını savunmak üzere yaptıkları girişimler, deneyimler, zorluklar, başarılar ve ileriye dönük yollar tartışılacak.

Eğitim Danışmanı Asliye Dağman’ın moderatörlüğündeki panelde, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Rum Öğretmenler Örgütü Başkanı Myria Vasileiou, Kıbrıs Aile Planlaması Derneği İcra Direktörü Maria Epaminonda ve İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı konuşmacı olarak yer alacak.

Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabulünün 76’ncı yıl dönümünün kutlandığı ifade edilen açıklamada, 10 Aralık’ın, uluslararası alanda İnsan Hakları Günü olarak kutlandığı kaydedildi.

İnsan haklarını teşvik etmek için yerel ve uluslararası düzeyde farkındalık kampanyaları ve etkinlikler düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, panele https://form.jotform.com/243442997971472 linkinden kayıt yapılabileceği belirtildi.

Panelin İngilizce olarak yürütüleceği ifade edilen açıklamada, soru cevap bölümünde, ihtiyaç duyulması halinde Türkçe ve Yunanca tercüme sağlanacağı kaydedildi.

Panele katılımın ücretsiz olduğu ve katılımcılara eğitim materyali ile katılım sertifikası verileceği belirtilen açıklamada, panelin ardından resepsiyon verileceği de bildirildi.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından yürütülen etkinlik, Almanya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.