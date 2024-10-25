Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, belde halkına daha hızlı ve iyi hizmet verebilmek içinaraç filosunu güçlendirerek, üç ayrı ihale sonucunda toplam 8 yeni aracı belediye bünyesine katıyor.

013/2024 sayılı 4 adet 2020 model ve üzeri 2. el salon araç alımı ihalesini, 011/2024 sayılı 3 adet 2018 model ve üzeri 2. el çift kabin kamyonet araç alımı ihalesini ve 008/2024 sayılı 1 adet 2020 model ve üzeri 2. el 4x4 pick-up model araç alımı ihalesini alan firmalar Sedyıl Oto Galeri ile Gezer Oto Galeri oldu.

Yeni iş araçlarının alımına yönelik Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Sedyıl Oto Galeri Direktörü Sedat Yıldırımlar ve Gezer Oto Galeri Direktörü Osman Gezer, bugün sözleşme imzaladı.

İhale sonucu yapılan alımlarla belediyenin hizmet kapasitesi daha da artırılmış olacak.

Yeni araçlar, temizlik, elektrik ve su hizmetleri, Sosyal Aktivite Merkezi ile Gündüz Bakım Merkezi için kullanılacak.