Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle yemek düzenledi. Yaklaşık bin kişinin ağırlandığı ve iki ayrı günde yapılan organizasyon, Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi.

Yemeğe, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş üstü bireyler katıldı.

Etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı.

9 ile 11 Ekim’de olmak üzere iki günde yapılan etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Düzova, Cihangir, Kalavaç, Çukurova, Yeniceköy, Beyköy, Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan köylerinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ağırlandı.

Etkinlikte konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nin çalışmalarından söz ederek merkez çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Karavezirler, ülkenin en önemli değerleri olan yaşlılarımızın daha aktif, sosyal yaşamdan ve toplumdan kopmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade ederek “Yaşlılarımızın değerini biliyoruz. Bizler onların refahını artırmak, mutlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen tüm desteği mesai arkadaşlarımızla veriyoruz” dedi.

Karavezirler, konuşmasında belediye çalışanları ve meclis üyeleriyle birlikte yürüttükleri çalışmalara da değinerek belediyenin hem ekonomik hem sosyal anlamda ilerlemesi için verdikleri mücadeleye değindi.

Karavezirler, belediye sınırları içerisindeki tüm köylerde hizmet vermekte olduklarını ve mesai arkadaşlarının azimle çalıştığını vurguladı. Belediye çalışanlarının ve muhtarların, belediyeyi daha ileriye taşımak için her zaman yanlarında olduğunu belirten Karavezirler, “Biz her noktada bir aileyiz” diyerek, belediyenin toplumsal sorumluluklarını üstlendiğini ifade etti. Karavezirler, “Herkesin katkısı ile daha iyiye doğru ilerliyoruz. Gücümüzü ele ele verip hep birlikte çalışmaktan alıyoruz” dedi.