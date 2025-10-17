Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADASEN) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

ADASEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Demokrat Parti yetkilileri de hazır bulundu. ADASEN Genel Sekreteri Onur Ersoy ve sendika yönetim kurulu üyeleri de görüşmede yer aldı.

ADASEN Genel Başkanı Mındıkoğlu, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesinin devletin güçlenmesinde temel rol oynadığını belirterek, “Bu seçim sürecinde de sağduyulu, yapıcı ve birleştirici bir tutum sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.