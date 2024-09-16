Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Bayraktar (L-402) gemisi ile icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, 18-21 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa Limanı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 Eylül Çarşamba günü 10.00-11.00 saatleri arasında öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edilecek; ardından da İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapılacak.