Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, temmuz ayında KKTC genelinde plajlardan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edilmesi sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi'nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağının” henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.

Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.

Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.