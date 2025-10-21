Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denktaş, Bahçeli’nin sözlerinin kendisini derinden yaraladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının yüksek bir katılımla sandığa gidip iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimimize yönelik açıklaması, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni derinden yaralamıştır.

Halkımız, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nden daha yüksek bir katılımla sandığa gitmiş ve iradesini göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bahçeli hariç tüm yetkililerden halkımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erhürman'a tebrik ve kutlama mesajı gelmiştir. Olması gereken, normali de aslında budur.

Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duymalıdır ki; sonra başka ülkelerden aynı saygıyı görebilelim.

Bu aşamada, bu talihsiz açıklama için başka bir yoruma gerek olmadığına inanıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça Türkiye, bölgede ve Akdeniz'de güçlü olacaktır. Bu gerçek gözardı edilmemelidir.

İki devlet ile kastedilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni feshetmek ve ada üzerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikinci devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti ise -ki bu açıklamanın verdiği mesaj bu yöndedir- bu yaklaşıma halkımızın cevabı olumsuz olacaktır."