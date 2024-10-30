Eski başbakan yardımcısı, bakan ve milletvekili Serdar Denktaş, toplumsal mutabakat çağrısı yaparak, “Geleceğe böyle dağınık halde yürüyemeyiz” dedi.

Denktaş, yazılı açıklamasında, “Toplumsal mutabakata mutlaka ihtiyaç olduğunu ısrarla söylüyorum. Gelin bir araya gelelim. Birlikte hareket edelim, sorunlarımızı ancak böyle çözebiliriz" ifadelerine yer verdi.

- “Geleceğe böyle dağınık halde yürüyemeyiz”

Bugünü kurtarmaya çalışmaktan vazgeçilmesi, geleceği kurtarmak için harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Serdar Denktaş, şöyle devam etti:

“Geleceğe böyle dağınık halde yürüyemeyiz. Kamplaşarak ve ayrışarak değil, bütün sorunlarımızın çözümünün var olduğunu bilerek, birleşerek, kutuplaşmak yerine toparlanarak bu iç sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz.”

Ülkede kimsenin farklı bir geleceği olmadığını belirten Serdar Denktaş, "Geleceğimizi ya hep birlikte kurtaracağız ya da hep birlikte yok olmaya mahkum olacağız" dedi.

-“Herkes kendi kalesini korumaya yönelik hareket ediyor”

Tüm sektörlerin sokakta, eylemde olduğunu fakat istenilen sonuçların alınamadığını söyleyen Denktaş, şöyle devam etti:

"Herkes şikayetçi, herkes eylemde fakat kimse birleşemiyor. Herkes kendi kalesini korumaya yönelik hareket ediyor. Birbirimizle diyalog kurmuyoruz. Annan Planı'nda çeşitli kampanyalarla bir araya gelebilen örgütler şimdi bir araya gelemiyor ve herkes kendi şarkısını söylüyorsa bir yerlerde büyük bir sıkıntı var demektir.”