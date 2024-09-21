Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbiyi 3-1 kazandı ve ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Sarı-Lacivertlilerle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

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Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'dan geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Editör: Kıbrıs Genç Tv