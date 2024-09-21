

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbiyi 3-1 kazandı ve ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Sarı-Lacivertlilerle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'dan geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.