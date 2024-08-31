Lefkoşa'nın Dereboyu-Metehan yolunda sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı, göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dereboyu-Metehan güzergahında sürdürülen alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, göçük altında kalan bir işçi, başta İtfaiye olmak üzere, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye sevk edildi.