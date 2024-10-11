Avrupa Birliği'nin “Bilimle Daha İleri” okul laboratuvar yarışmasında dereceye girenlere verdiği destek kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Yerel Altyapı Tesisi projesi kapsamında Lefkoşa'da iki ve Girne'de bir okulda yeni “çok amaçlı spor tesisleri” kuruldu.

UNDP tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmayı kazanan Lefkoşa’da bir okulda spor tesisinin tamamlanması dolayısıyla dün Avrupa Komisyonu, UNPP, Kıbrıslı Türk yetkililerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Açıklamada, yarışmanın, Kıbrıs Türk toplumundaki okullarda AB destekli bilim laboratuvarlarında yenilikçi bilim deneylerini teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Yeni çok amaçlı spor tesislerinin, spora uygun zemin kaplamaları, futsal kalelerinin yanı sıra basketbol ve voleybol direklerini de içerdiği ve öğrencilere çeşitli spor aktivitelerine katılmaları için yüksek kaliteli tesisler sağladığı ifade edilirken, üç okulun çok amaçlı spor tesislerinin toplam yatırım maliyetinin de 48 bin 972 euro olduğu da kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (DG REFORM) Genel Müdür Vekili Judit Rózsa, dün Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kendini adamış öğrenciler ve öğretmenler arasında olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, “İlk önce, bilim laboratuvar yarışmasını kazanan bilim deneyleri önerme tutkusu ve yaratıcılığı gösterdiler. Şimdi de, beden eğitimi ve spor aktiviteleri için bu yeni tesisi sonuna kadar kullanıyorlar” dedi. Rózsa, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında okulları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Büro Direktörü Ivana Živković de, projenin önemine işaret ederek, okullara modern spor tesisleri sağlayarak yalnızca fiziksel aktivitenin ve takım ruhunu teşvik edilmediğini, aynı zamanda gelecek nesil genç bilim adamları ve liderlerinin de yetiştirildiğini söyledi.”

50'den fazla okul takımının katıldığı yarışmada kazanan dört okul çok amaçlı spor tesisi ile ödüllendirilirken, diğer yedi okula da jüri özel ve halk oylaması ödülleri ile bilimsel deney kitleri verildi.

Açıklamada, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna eğitim ve bilim alanında destek olmayı amaçlayan ilk ve orta dereceli okullarda laboratuvarların oluşturulması için yaklaşık 4,4 milyon euro değerinde kapsamlı bir program başlatmış olduğu da hatırlatıldı.