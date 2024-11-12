Derinya Sınır Kapısı’nın açılışının 6’ncı yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 6 yıl önce sınırın her iki yanına dikilen, fideden ağaca dönüşen zeytin ağacına beyaz dilek kurdelesi bağlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da yer aldığı etkinlikte Mağusa Kültür Derneği üyelerinin de katılımıyla barışın sembolü olarak kabul edilen beyaz güvercin uçuruldu.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, iki toplumun daha yakın olabilmesi, daha rahat bir araya gelmesi için Derinya Sınır Kapısı’nın oldukça önemli olduğunu kaydederek, yeni sınır kapılarının açılması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Sınır kapılarının açılmasının önemli olduğunu kaydeden Uluçay, en önemlisinin Kıbrıs’ta bir çözüm olması ve gelecek nesillere daha huzurlu bir ülke bırakılması olduğunu söyledi.

Etkinlikte Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da konuşma yaptı