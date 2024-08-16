Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, hiçbir siyasi partiyi veya siyasi kuruluşu desteklemediklerine işaret ederek, “UBP başkanını derneğimiz değil, UBP’nin delegeleri seçecektir.” açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Celal Bayar tarafından yapılan yazılı açıklamada, UBP Genel Başkan adayı, milletvekili Hasan Taçoy’un Derneği ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, derneğin kapılarının herkese açık olduğu kaydedildi.

Ziyaretinde Taçoy’a başarı dilekleri iletilerek, hükümetten beklentilerin aktarıldığı ve Taçoy’dan seçildiği takdirde yapacaklarının dinlendiğinin belirtildiği açıklamada, “Sayın Taçoy’un bu ziyareti sonrasında basında ve sosyal medyada yer alan açıklamalarda, TMT Mücahitler Derneği’nin Sn. Taçoy’u desteklediği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyorum.” ifadelerine yer verildi.

TMT Mücahitler Derneği’nin hiçbir siyasi partiyi veya siyasi kuruluşu desteklemediğinin vurgulandığı açıklamada, “UBP başkanını Derneğimiz değil UBP’nin delegeleri seçecektir.” denildi

Açıklamada, “Derneğimiz Anavatan Türkiye’den yana açık destek ve tavır içindedir. Dernek olarak davamızdan yana olan herkese kapımız açıktır. Bizler TMT ve Mücahit ruhunun yaşatılması ve bugünkü gerçekler ışığında özgür, egemen eşit iki Devlet temelinde çözüm ile Türk askeri ve Anavatan’ın etkin ve fiili garantisinden, Bayrağımız, vatanımız ve Devletimizden yanayız. Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.