Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım özel çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, "64708" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin 41. yıldönümü nedeniyle yapılan özel çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Çekilişte, 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa bayisi Tuğrul Mankır tarafından satılan "64708" numaralı bilete çıktı.

-Yılbaşına rekor ikramiye…

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 31 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 31 Aralık’ta yapılacak çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL olacak. Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 19 milyon 274 bin 750 TL ikramiye dağıtacak.

Fiyatı 300 TL olarak belirlenen yılbaşı biletleri bugünden itibaren satışta olacak.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısında bulunuldu.