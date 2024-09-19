Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Grönholm Metodu” oyunu dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Arkın Group Fest24 kapsamında sahne alan oyun, Jordi Galceran’ın tarafından kaleme alındı, Hakan Elmasoğlu tarafından yönetildi.

Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara ve Nazım Bayraktaroğlu’nun oyuncu kadrosunu oluşturduğu tiyatro oyununun sonunda, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Halil Oktunç oyunculara plaket takdim etti.

-Festivalde bu hafta

Girne Arkın Group Fest 24’te bu akşam Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20.00’de, Liman Merkez Sahne’de konser verecek.

Festival yarın akşam ise Mor ve Ötesi konserine ev sahipliği yapacak. Konser Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak. Festivalde 21 Eylül Cumartesi günü “3. Gastro Show” yer alacak. Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri” konsepti gerçekleştirilecek etkinlik saat 17.00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak.