Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 200 farklı sanat eserini Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileyecek.

Atölye’den yapılan açıklamaya göre, 38 kursiyerin resimleri ve atölye öğrencilerinin fotoğraflarını artistik bir şekilde çekip sergide yer alan Mustafa Müezzinoğlu’nun eserlerinden oluşan 200 farklı eser “Karma Sergi”de yer alacak. Sergi, Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin 16’ncı sergisi olarak 3 Haziran’da saat 19.30’da açılacak.

7 Haziran’a kadar açık olacak sergi hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.