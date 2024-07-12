İskele Festivali’nde minikler halı saha turnuvası düzenlendi İskele Festivali’nde minikler halı saha turnuvası düzenlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de yarı final ve final eşleşmeleri 15 Temmuz 2024 Pazartesi, saat 14:30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 14 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsünün mücadele edeceği yarı final karşılaşmasını kazanan takımlar adını finale yazdıracak. Gruplarını lider olarak bitiren 7 takım ile en iyi grup ikincisi kura çekimine seri başı olarak katılacak ve yarı final karşılaşmaları bu takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Editör: Burhan CANBAZ