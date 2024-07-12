Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de yarı final ve final eşleşmeleri 15 Temmuz 2024 Pazartesi, saat 14:30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 14 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsünün mücadele edeceği yarı final karşılaşmasını kazanan takımlar adını finale yazdıracak. Gruplarını lider olarak bitiren 7 takım ile en iyi grup ikincisi kura çekimine seri başı olarak katılacak ve yarı final karşılaşmaları bu takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Editör: Burhan CANBAZ