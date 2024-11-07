Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Dünya İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Dünya Dini Liderleri toplantısına "Kıbrıs Müftüsü" olarak katıldı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-6 Kasım tarihlerinde Bakü’de yapılan toplantının ikinci gününde söz alarak katılımcılara hitap eden Ünsal, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim fikirlerimiz Kutsal Kitabımızın öğretileri doğrultusunda şekillenir. Buna göre sahibinin Allah olduğu bu dünyada, bir başka ifadeyle sınav salonunda bize ayrılan süre zarfında bizden istenilenleri doğru bir şekilde yerine getirmekle sorumluyuz. Sınavla meşgul olmak yerine sınav salonuyla meşgul olmayı tercih edenler, kendileri için ve kendilerine yetecek kadar verilenlerle yetinmeyip başkalarına ait olanları da kendilerine mal etme gayretine girdiklerinden yaratılışta var olan doğal dengeyi bozmuşlardır. Bu sebeple ekolojik dengeler bozulmuş, kozmos yerini kaosa bırakmıştır. Oysa insanın sınavı bittiğinde salondan dışarı kendinden başka bir maddeyi çıkaramayacaktır. Bütün dinler bu öğretiyi mensuplarına dikkatlice anlatmalıdır."

Türk Devletler Teşkilatı Dini liderleri olarak Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile yapılan görüşmeye de katılan Ünsal, katılımcılar onuruna verilen akşam yemeğine de KKTC Azerbaycan Büyükelçisi Ufuk Turganer ile birlikte katıldı.

Bakü'de kaldığı süre içinde 6 farklı TV kanalına röportaj da veren Ünsal, 60 ülkeden 300 farklı din temsilcisinin katıldığı program süresince birçok devletin dini lideriyle de ikili görüşmelerde bulundu.