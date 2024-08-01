Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “1 Ağustos tarihimizin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığı, geçmişte bu topraklarda ne kadar zorlu mücadeleler verildiği ve Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığının en büyük ispatıdır.” dedi.

Dinçyürek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs'ın fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 48'inci yıl dönümlerini kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.



1 Ağustos tarihimizin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığı, geçmişte bu topraklarda ne kadar zorlu mücadeleler verildiği ve Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığının en büyük ispatıdır.



Bugün, Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığını azim ve inançla sürdürdüğünün, onurlu ve haklı mücadelesinin, Rum saldırılarına karşı toplumsal direnişinin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.



Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, varoluş mücadelesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize borçluyuz.



Bu vesileyle, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mız kutlu olsun.”