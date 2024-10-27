Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi'nde açıklama yaparak, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan yedi bebek var, biri hayatını kaybetti" dedi. Dinçyürek, ailelere geç haber verilmesinin sebebini ise "Polis tarafından uyarıldık" şeklinde açıkladı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi'nde açıklama yaparak bebek ölümleriyle ilgili acılı ailelerin sorularını yanıtladı.

Aileler, bebeklerinin Cuma günü vefat ettiğini, ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

Dinçyürek, ailelerin acısını anladığını ifade ederek, “Başta kaybettiğimiz hasta için başsağlığı diliyorum.

Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti," diye konuştu.

Aileler, çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi almak isterken, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi.

Dinçyürek, "Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından, fenalık geçirdi.