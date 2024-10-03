Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yapımı devam eden, tadilat ve tamirat işlemleri süren sağlık merkezlerini ziyaret ederek denetimlerde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda ilk olarak Değirmenlik Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Dinçyürek, inşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık altı hafta önce Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin temel atma töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Dinçyürek, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti ve memnuniyetini dile getirdi. Planlanan teslim tarihi Nisan 2025 olmasına rağmen, projenin daha erken tamamlanacağını ifade eden Dinçyürek, "Yeni sağlık merkezimiz büyük olasılıkla belirlenen tarihten önce tamamlanacak ve bölge halkının hizmetine sunulacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan eşlik etti.