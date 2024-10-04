Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yeni Maraş Sağlık Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Dinçyürek, yaklaşık iki hafta önce temelini attıkları merkezin inşaatının beklenenden hızlı ilerlediğini belirterek, “İnşaat süresi yaklaşık 8 ay olarak planlanmıştı, ancak bir aksilik çıkmazsa çok daha erken tamamlanıp Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini görüyoruz” dedi.

Bakan Dinçyürek, merkezin tamamlanmasının ardından gerekli donanımın hızla sağlanarak bölge halkına hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Projenin hayata geçmesinde Başbakan Ünal Üstel’in büyük katkıları olduğunu vurgulayan Dinçyürek, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. İnşaat sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanları ve yüklenici firmaya da teşekkür eden Dinçyürek, "Çalışmaya ve hizmete devam" dedi.

Muhtarlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Gazimağusa Maraş Bölgesi’nin nüfusunun 20 bine yaklaştığını belirterek, mevcut sağlık ocağının yetersizliği konusunda halktan sürekli şikâyet aldıklarını söyledi. Buruk, Bakan Dinçyürek’in bölgeye sağlık merkezi kazandırmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bakanımıza, Türkiye Büyükelçiliği’ne ve Başbakanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Piyale Paşa Mahallesi Muhtarı Rıfat Sevindik ise yeni sağlık merkezinin geniş bir alanda inşa edileceğini ve bölge halkına daha iyi hizmet vereceğini belirtti. Sevindik, Bakan Dinçyürek’in Maraş’a ilk yatırım yapan bakanlardan olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini sundu.

Piyale Paşa eski muhtarı Veli Doğan da Bakan Dinçyürek’in daha önce bölgeye sentetik saha kazandırdığını hatırlatarak, şimdi de sağlık merkezi inşaatının hızla ilerlediğini belirtti. Doğan, merkezin tamamlanmasının bölge halkı için büyük bir rahatlık sağlayacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Maraş Sağlık Merkezi Sorumlu Hemşire Hatice Şen'de ,Dinçyürek’in bölgeye sağlık merkezi kazandırmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.