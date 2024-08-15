Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Maymun Çiçeği virüsü vakaları hakkında açıklamalarda bulundu, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin geniş kapsamlı toplantılar yaptığını ve gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

“Halkın bilinçlendirilmesi ve ülkemizde olası vakaların önlenmesi konusunda alınacak tedbirler ve izlenecek yol belirlendi” diyen Dinçyürek, ülkede olası bir vaka görülmesi halinde uygulanacak planlar ve alınacak önlemlerin değerlendirildiğini kaydetti.

- “Henüz bir vaka tespiti yapılmadı”

Yakın coğrafi bölgelerde (Türkiye, Güney Kıbrıs gibi) şu ana kadar Maymun Çiçeği virüsü tespit edilmediğini belirten Dinçyürek, kendi talimatıyla dört saatlik bilimsel bir toplantı yapıldığını ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bilimsel ve teknik açıdan yapılan bu toplantı sonucunda henüz bir vaka tespiti yapılmadığını, ancak halkın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm çalışmaların masaya yatırıldığını kaydetti.

Dinçyürek, kamuoyunun gerekli görülen her noktada bilgilendirileceğini kaydetti.