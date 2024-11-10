Dipkarpaz’da Apostolos Andreas Manastırı’nın araç park yerinde iki grup arasında çıkan ve başkalarının da karıştığı kavgada yaralananlar olurken, tutuklu olarak polis binasına getirilenlerden biri sandalyeyle kapı camını kırdı.

Polis bülteninde “kavga ve rahatsızlık, kanunsuz topluluk, vahim zarar ve devlet malına kasti hasar vermek” başlığıyla yer alan olay dün 11.00 sıralarında oldu.

Dipkarpaz’da, Apostolos Andreas Manastırı araç park yerinde, aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle çıkan tartışma neticesinde; M.A.(E-38) ve A.A.(E-33) bir taraf olup, E.G.(E-17), B.G.(E-32) ve Y.G.(E-35) diğer taraf olarak elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga etti.

Bu kavganın ardından M.A.(E-38), Ö.A.(E-37), A.A.(E-33), S.E(E-24), E.A.(E-47), Ö.A.(E-42), M.A.(E-44), M.A.(E-30), C.D.(E-40), D.S.(E-34) bir taraf olup K.G.(E-34), E.G.(E-17), Y.G.(E-31), M.G.(E-41) ve E.G.(E-32) diğer taraf olarak kanunsuz şekilde toplanarak kavga etti.

Kavga esnasında C.D.(E-34), Y.G.’nin (E-30) burnuna yumruk vurmak burun kemiğinin kırılmasına; B.G.(E-32), A.A.’ya (E-30) yumruk ve tekme vurarak sağ el orta parmağının kırılmasına yol açtı.

Kavga sonrası polis binasına getirilen Ö.A.(E-37) ise polis binasında bulunan iki şahsı darp etmek niyetiyle, polis binasının giriş kapısının camına plastik sandalyeyle vurarak kırdı ve devlet malına zarar verdi.

Polis, olaya karışan tüm şahısları tutukladı.

-Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde de kavga ve hasar

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde dün 18.00 sıralarında da üç kişi arasında kavga çıktı.

Büyük Sanayi Bölgesi 13. Sokak’ta S.Ç.(E-24) ve U.O.(E-21) ile Ş.Y.(E-27) arasındaki kavgada birbirlerinin vücutlarına vuran zanlılardan S.Ç. park halinde bulunan Ş.Y’nin kullanımındaki aracın arka farlarını yumruk vurarak kırıp hasara uğrattı.

Üç zanlı tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele-Boğaz’daki bir sitenin önünde dün gece yarısı A.V.(E-39), 268 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Polis, A.V.’nin tutuklandığını ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

-Kaleburnu’nda yangın

Kaleburnu’da Cilitravupa mevkiinde, dün saat 12.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında, bir şahsa ait 5 dönümlük tarla içerisinde bulunan anızlar ile yaklaşık 20 dönümlük alandaki maki bitki örtüsü ve 5 yabani zeytin yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.