Dış Basın Birliği, eski başkanlarından Özcan Özcanhan’ın vefatının birinci yıl dönümünde Özcanhan’ı saygı, rahmet ve minnetle andığını bildirdi.
Dış Basın Birliği’nden yayımlanan mesajda şunlara yer verildi:
Tatar, Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası’nın düzenlediği Türk Dünyası İş Forumu’na uzaktan bağlanarak konuşma yaptı
“Sayın Özcanhan, yurtseverliği ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaptığı katkılarla daima hatırlanacaktır.
Basınımızın birçok kademesinde verdiği hizmetler, kendisinden sonra yetişen genç gazetecilere de daima örnek olmuştur.
Özcanhan, hayatı boyunca verdiği hizmetler ve çalışmaları ile basın tarihine damga vurmuştur.
Onu hiçbir zaman unutmayacağız.”
Editör: Kıbrıs Genç Tv