Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-21 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK)
1 Maç
Alikemal Karaca (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
Batuhan Yaşar (Türk Ocağı Limasol SK)
2 Maç
Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç
Cenkay Yarışan (Yalova SK)
1 Maç
Emirhan Akın (Lapta TBSK)
3 Maç
Erman Alsakal (Binatlı YSK)
1 Maç
Hasan Doğa Yürekli (Çanakkale TSK)
1 Maç
Hüseyin Şeref (Vadili TÇBSK)
1 Maç
Kasım Tağman (Lefke TSK)
1 Maç
Mehmet Avşar (Lapta TBSK)
3 Maç
Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç
Mehmet Beyazbayram (Esentepe KKSK)
1 Maç
Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK)
2 Maç
Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Mustafa Avcı (Lapta TBSK)
1 Maç
Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK)
3 Maç
Mustafa Soytürk (Esentepe KKSK)
1 Maç
Ömer Kocakaya (Maraş GSK)
1 Maç
Salih Can Gül (Atoll Kozanköy SK)
3 Maç
Tuğra Esendağ (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç
Uğur Şahin (Binatlı YSK)
2 Maç
Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Anıl Girit (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Caner Oshan (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Ergin Elsiz (Mesarya SK)
1 Maç
Hasan Maydon (Mağusa Türk Gücü)
2 Maç
Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
İbrahim Dağman (Lapta TBSK)
1 Maç
Murat Yılmaz (Miracle Değirmenlik SK)
2 Maç
Yusuf Tek (Karşıyaka SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU ADI SOYADI VE KULÜBÜ
Berk Kaya (DND L. Gençler Birliği SK)
Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
Doğukan Kızılyürek (Binatlı YSK)
Sena Develioğlu (Alsancak Yeşilova SK)
Yiğit Can Ayaz (Yalova SK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 20.10.2024 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK – Mağusa Türk Gücü AKSA A2 Süper Lig karşılaşmasında, Mağusa Türk Gücü futbolcusu Berdancan Akın’ın rakibine yumruk attığı, Esentepe KKSK futbolcusu Mehmet Aslan’ın da bu harekete karşılık vererek rakibinin karnına vurduğu ve her iki futbolcunun da darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilmiş olup, her iki futbolcuya da DT 44 (1) ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 5’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2) 19.10.2024 tarihinde Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan Karşıyaka SK – Lefke TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında rakibinin yüzüne kafa atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Karşıyaka SK 115695 lisans numaralı futbolcusu Eren Akıllı’ya DT 44 (1) ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.