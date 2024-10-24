Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-21 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK)

1 Maç

Alikemal Karaca (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

Batuhan Yaşar (Türk Ocağı Limasol SK)

2 Maç

Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç

Cenkay Yarışan (Yalova SK)

1 Maç

Emirhan Akın (Lapta TBSK)

3 Maç

Erman Alsakal (Binatlı YSK)

1 Maç

Hasan Doğa Yürekli (Çanakkale TSK)

1 Maç

Hüseyin Şeref (Vadili TÇBSK)

1 Maç

Kasım Tağman (Lefke TSK)

1 Maç

Mehmet Avşar (Lapta TBSK)

3 Maç

Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç

Mehmet Beyazbayram (Esentepe KKSK)

1 Maç

Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK)

2 Maç

Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Mustafa Avcı (Lapta TBSK)

1 Maç

Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK)

3 Maç

Mustafa Soytürk (Esentepe KKSK)

1 Maç

Ömer Kocakaya (Maraş GSK)

1 Maç

Salih Can Gül (Atoll Kozanköy SK)

3 Maç

Tuğra Esendağ (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Uğur Şahin (Binatlı YSK)

2 Maç

Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Anıl Girit (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Caner Oshan (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Ergin Elsiz (Mesarya SK)

1 Maç

Hasan Maydon (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç

Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

İbrahim Dağman (Lapta TBSK)

1 Maç

Murat Yılmaz (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Yusuf Tek (Karşıyaka SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU ADI SOYADI VE KULÜBÜ

Berk Kaya (DND L. Gençler Birliği SK)

Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Doğukan Kızılyürek (Binatlı YSK)

Sena Develioğlu (Alsancak Yeşilova SK)

Yiğit Can Ayaz (Yalova SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 20.10.2024 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK – Mağusa Türk Gücü AKSA A2 Süper Lig karşılaşmasında, Mağusa Türk Gücü futbolcusu Berdancan Akın’ın rakibine yumruk attığı, Esentepe KKSK futbolcusu Mehmet Aslan’ın da bu harekete karşılık vererek rakibinin karnına vurduğu ve her iki futbolcunun da darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilmiş olup, her iki futbolcuya da DT 44 (1) ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 5’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 19.10.2024 tarihinde Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan Karşıyaka SK – Lefke TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında rakibinin yüzüne kafa atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Karşıyaka SK 115695 lisans numaralı futbolcusu Eren Akıllı’ya DT 44 (1) ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.