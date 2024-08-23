Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk mücahidi ve Kıbrıs Türk halkına verdiği desteklerden dolayı eski Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askeri Lars Willy Lindh’e teşekkür plaketi takdim etti.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Emekli Büyükelçi Ayfer Erkmen ve Dışişleri Bakanlığı personeli de katıldı. Etkinlikte, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Emekli Büyükelçi Ayfer Erkmen ve Lars Willy Lindh birer konuşma da yaptı.

-Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “gerçek bir kahraman” olarak nitelediği Lars Willy Lindh’i çok önceden davet ederek saygılarını sunmaları gerektiğini ifade ederek, “Kendisine hepiniz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Kıbrıs sorununu “Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak muamele görmesi” olarak tanımlayan Ertuğruloğlu, Rumlar Türkleri katlederken sessiz kalan BM’nin Pile yolu yapılmasını engelleme çabalarını hatırlattı.

Lars Willy Lindh’in Rumlar Türkleri katlederken seyirci kalmayanlardan olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, Lindh’in İsveç’te yargılanarak hapse atılmasının izahı olmadığını söyledi.

“Batı dünyası bize akıllarınca insanlığı, çağdaşlığı, demokrasiyi, insan haklarına saygıyı öğretmeye çalışıyor. Akıl hocalıklarını kabul etmediğimiz için de cezalandırılıyoruz.” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Lars Willy Lindh’e Kıbrıslı Türkler için yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

- Lindh

Lars Willy Lindh ise konuşmasına, Dışişleri Bakanlığı’nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığını aktaran Lindh, Kıbrıs’ta çok iyi bir hayatı olduğunu söyledi ve askerlik zamanlarında tanıdığı bazı Kıbrıslı Türkler ile hala daha diyaloğu bulunduğunu aktardı.

Lindh konuşmasında, 1960’lı yıllardaki Erenköy anılarını da anlattı.

-Erkmen

Emekli Büyükelçi Ayfer Erkmen de, Lindh’in Erenköy’de Kıbrıslı Türklere yaptığı yardımlara değinerek, Lindh’in Türkiye’den gelen silahların diğer bölgelere dağıtılmasında dahi büyük yardımları dokunduğunu belirtti ve “Kendilerine müteşekkiriz.” dedi.

Erkmen, Lindh’in Erenköy mücahitlerine de yardımı dokunduğunu ekleyerek, “Erenköy mücahitleri adına kendisini kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ertuğruloğlu, Lindh’e teşekkür plaketi; Lindh ise Bakan’a Erenköy anılarını yazdığı kitabının İngilizce baskısını takdim etti.

Bunun üzerine Bakan Ertuğruloğlu, bahse konu kitabın Türkçe’ye de çevrilerek basılmasını sağlayacağı sözünü verdi.