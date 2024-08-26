Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Kıbrıs Türk halkına mesaj verme gafletinde bulunacak kadar ileriye gitmesini kınadı. Bakanlık, Kombos’u aklıselime davet etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “GKRY Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün Kathimerini Gazetesi’nde yayınlanan mülakatı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkına mesaj verme gafletinde bulunacak kadar ileriye gitmesini kınıyor ve kendisini aklıselime davet ediyoruz” denildi.

Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca yaşadığı tüm mezalimlere rağmen Rum tarafının boyunduruğu altında yaşamayı reddederek, onurlu bir şekilde kendi kendini yönetim hakkını kullandığı vurgulanan açıklamada, Rum tarafının bir an önce Kıbrıs Türklerinin Ada’nın eşit sahibi olarak kendi geleceğini tayin etme konusunda eşit söz sahibi olduğu gerçeğini idrak etmesi gerektiği kaydedildi.

-“Kıbrıs Türk halkı onurlu duruşundan asla taviz vermeyecek”

“Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşit ve eşit uluslararası statüsünün kabulü, Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir uzlaşmaya varılmasının müzakere edilebilmesi için tek gerçekçi yoldur” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm adanın tek yasal temsilcisi edasıyla beyanlarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs Türk halkına yönelik tehditkâr mahiyetli mesajlarını şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafının bu küstah yaklaşımına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğmeyecek ve onurlu duruşundan taviz vermeyecektir. KKTC Devleti olarak özden gelen haklarımızın tescili için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha beyan ederiz.”