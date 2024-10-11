17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan kültürlerarası “Diverse-it” Sanat Festivali'nin lansman etkinliği ve basın toplantısı organizatörler, sanatçılar, basın ve sponsorların katılımıyla gerçekleşti.

Kuratörlüğünü Esther Machado (Teca)’nın üstlendiği festivalde altmıştan fazla sanatçı görev alacak.

Lansman etkinliğinde konuşan Mete Hatay, hazırlıkların 1 yıldan beridir devam ettiğini, alçakgönüllü bir bütçe ile güzel bir festival programı ortaya çıkardıklarını belirtti. Mete Hatay, mimari, tiyatro, performans, görsel sanatlar vs gibi farklı disiplinlerden etkinliklerin festivalde yer bulacağını belirtti.

Esther Machado ise, farkli kesimlerden insanların biraraya geleceği, disiplinler arası ve kültürler arası bir festival gerçekleştirileceğini kaydetti. Esther Machado, festivalin Lefkoşa’nın kalbinde, surlariçinde düzenleneceğini ifade etti.

Bir çok farklı ülkeden sanatçıya ev sahipliği yapacak olan festivalin hedeflerinden biri de adada yaşayan yerleşik halkla yurtdışından gelen öğrenci ve sanatçıların kaynaştığı bir network oluşturmak ve her kesim için ulaşılabilir sanat etkinlikleri gerçekleştirmek.

Atölyeler, sergiler, konserler, dans şovları ve film gösterimleri gibi çok kapsamlı bir programı olan festival, Rüstem Kitabevi, Mısırlızade Hoi Polloi, Yiğitler Burcu parkı gibi muhtelif mekanlarda gerçekleşecek ve dört gün boyunca devam edecek.

Festivaldeki ücretsiz-ücretli etkinlikler, bilet alınabilecek yerler, sanatçılar ve lokasyonlarla ilgili detaylı bilgiye, https://diverseitartsfestival.my.canva.site/#home sitesinden ulaşmak mümkün.