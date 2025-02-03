Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine sterilizasyon cihazı bağışlandı.

Saydam & Co firması tarafından yapılan bağışta “Otoglav” isimli sterilizasyon cihazını acil servise firmanın sorumlu ortağı Çağlar Ünal teslim etti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bağış sırasında konuşan Çağlar Ünal, sağlık sektörüne yönelik katkılarının süreceğini belirterek, “Hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin daha etkin, güvenli ve kaliteli şekilde sunulmasına katkıda bulunmak, bizim için büyük bir sorumluluk” dedi.

Acil servise bağışlanan sterilizasyon cihazı, yüksek basınçlı buharla tıbbi aletleri bakteri, virüs ve diğer patojenlerden temizlemek için kullanılacak.