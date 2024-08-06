Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıldönümünde Anıttepe’de düzenlenen törene gelen misafirlerin dahil edilmemesine ve 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda Anıttepe’ye yetkililerin gitmemesine” tepki gösterdi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bir devlet sahibi olabilme hedefine yürürken, devletin temellerinin atılmasında Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının hizmetleri yeri geldiğinde sık sık vurgulanırken, fiiliyatta bu gibi noksanları görmek gerçekten üzücüdür.” denildi.

Açıklamada, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün direniş destanı olduğu ve bunu anlatmanın yegane yolunun Lider Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının verdiği mücadele olduğu kaydedilerek, bu yılki törenlerde yaşanan haklı coşkuya rağmen Anıttepe'de “unutulmanın ve ihmalin hüznü” olduğu belirtildi; Anıttepe’deki törene CHP ve İyi Parti yetkilileri dışındaki yetkililerin dahil edilmemesinin Kıbrıs Türk tarafının tezlerine ters düşen bir nokta olduğu savunuldu.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nda da “Dr. Fazıl Küçük’ün tamamıyla unutulduğu, Anıttepe'ye hiçbir yetkilinin gitmediği ve yapılan konuşmalarda Dr. Küçük’ten bahsedilmediği, poster ve resminin kullanılmadığı” ifade edilen açıklamada, bu durum “vefasızlık” olarak nitelendirildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs halkını varoluş mücadelesindeki önderliğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Anavatan - yavruvatan birlikteliği edebiyatını sürekli tekrarlayan sizler, 20 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılan törenlerdeki eksikliğin görülmemesi manidardır.

Ancak ne mutludur ki halkımız bu vefasızlığa ortak olmamış ve ‘törenlerde unutuldunuz ama kalbimizdesiniz, biz unutmadık’ diyerek, sosyal medyada Liderimizin tarihi resimlerini paylaşarak bu vefasızlığı telafi etmeye çalışmıştır.”