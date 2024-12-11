Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Dr. Kenan Arifoğlu’nun “İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” adlı Otantik Bisikletler Sergisi’ni dün Lefke’de Atatürk Parkı’nda açtı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesi ile iş birliğinde açılan sergi bisiklet kullanma kültürüne dikkat çekmek amacıyla Lefke’ye taşındı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın açılışını birlikte yaptıkları sergi, 18 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu açılışta yaptığı konuşmada, bisiklet kullanmanın doğa ve insan sağlığına iyi geldiği gibi insanların birbirine özen gösterip, korumasına da katkı koyduğunu belirtti.

Bisiklet kullanırken, selamlaşmanın insanları birbirine bağladığını ifade eden Zaimağaoğlu, serginin, kendisini eski Lefkoşa’ya, çocukluğuna götürdüğünü söyledi.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Dr. Kenan Arifoğlu’na, serginin, Lefkeliler ile buluşmasını sağladıkları için teşekkür etti.

“İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” adlı Otantik Bisikletler Sergisi, pazar günü hariç 11-18 Aralık tarihleri arasında 11.00-15.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.