Dün geceki fırtına Güney Kıbrıs’ı da vurdu.

Ağaçlar devrildi, kablolar koptu, elektirikler kesildi, araçlar da maddi hasarlar meydana geldi.

Rum Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada son derece zor koşullar nedeniyle dünden bu yana rüzgarlarla mücadele edildiği bildirildi.

En az 9 bölgede elektrik olmadığı ve elektriğin ne zaman yeniden sağlanacağı bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Fırtınadan en çok etkilenen şehirlerin başında Güney Lefkoşa geldi.

Başka şehirlerden ekipler arızalara müdahale etmek için başkente getirildi.

Fırtınanın verdiği zararın maddi boyutunun için önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan Trodos beyaza büründü, Kartpostalları andıran görüntüler oluştu.

Editör: Kıbrıs Genç Tv